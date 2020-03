COME NEGLI STATES

«Se vogliamo dare un po' di respiro ai colleghi che si occupano in prima persona dei malati di coronavirus e cioè ai pneumologi e agli internisti, ai rianimatori e agli infettivologi, bisogna che copiamo gli Stati Uniti. Che cosa hanno fatto? Il primo provvedimento del Congresso, per far fronte alla pandemia, è stato approvare una legge che vieta le cause per malpractice in medicina. Questo bisogna fare. Altrimenti un chirurgo non andrà mai a dare una mano in pneumologia dal momento che nessuna assicurazione lo coprirebbe. Non vedo altro modo per affrontare nel tempo questa emergenza, altrimenti i colleghi che sono sotto pressione ormai da un mese e mezzo, giorno e notte, scoppieranno».

Così Onofrio Lamanna, una vita passata sul ponte di comando della sanità veneziana, prima come direttore sanitario dell'ospedale e poi dell'intera Ulss. Nel gennaio di un anno fa la pensione e finalmente la barca a vela, la sua seconda passione, dopo la medicina. Questo fino a dieci giorni fa, quando la Regione pubblica un bando per richiamare al lavoro i medici in pensione. «Sentivo i colleghi sotto pressione e ho pensato che non potevo stare alla finestra. Ero disposto anche a guidare un'ambulanza, pur di dare una mano. Mi hanno messo ad organizzare il sistema per effettuare i tamponi ai medici di base, ai farmacisti, ai pediatri, agli infermieri e assistenti dei medici sul territorio. E questo faccio».

E se c'era uno in grado di mettere in piedi una macchina da guerra perfetta e super organizzata per i tamponi agli asintomatici questo era Lamanna, il direttore sanitario che 11 anni fa ha diretto in modo impeccabile il trasloco dall'Umberto I all'Angelo. «Dal 20 marzo abbiamo fatto 180 tamponi a Chioggia, 600 a Mestre, ne stiamo facendo 300 a Dolo, poi a Venezia ne faremo altri 300. E via così. Questi tamponi vengono poi processati a Venezia, nel Laboratorio di biologia molecolare, l'unico abilitato per l'intera provincia di Venezia». E come sono presi? «Male. Sono sommersi di lavoro e anche facendo i turni di notte comunque non possono farcela a dare risposte in tempi rapidi. E' ovvio. Più tamponi ricevono e più tempo ci vuole. Del resto il Veneto è l'unica regione che ha scelto questa strada, può darsi che sia quella giusta, ma io resto a quel che dicono l'Organizzazione mondiale della sanità e il Consiglio superiore di sanità e cioè che nel 95 per cento dei casi gli esiti dei tamponi negli asintomatici sono stati negativi. Ecco perché il Ministero della Salute ha emanato una circolare il 22 febbraio con la quale dice chiaramente che i tamponi vanno fatti solo ai casi sintomatici, proprio per evitare di intasare i laboratori. Questa non è una mia opinione, è il risultato al quale sono giunti i più grandi studiosi. Poi a me chiedono di fare i tamponi e io li faccio. Ma non posso evitare di dire che se tutti, a parte la Regione Veneto, seguono un'altra strada, forse bisognerebbe riflettere sulle conseguenze». Che sono quelle di un superstress del laboratorio di Venezia. «Appunto. Ed è esattamente lo stesso ragionamento che voglio fare sul tema di una legge contro le cause penali e civili. Io ho un collega americano, laureato con me a Pisa, con il quale mi confronto ogni sera. E' il professor Girma Tefera e fa parte dell'American Board of Surgery. Ebbene è stato proprio lui a dirmi che la prima cosa da fare in casi eccezionali come questo è far sì che venga approvata una legge che metta i medici nelle condizioni di lavorare serenamente, senza la spada di Damocle delle cause in Tribunale per malpratica medica. Solo in questo modo riusciremo a recuperare centinaia di medici che in questo momento sono sottoutilizzati, in reparti che funzionano a metà. In tanti potrebbero dare una mano dei reparti Covid-19, affiancando colleghi che già li concoscono e con i quali hanno già lavorato. Solo in questo modo credo che il sistema possa continuare a reggere».

Maurizio Dianese

