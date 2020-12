1) Ho sintomatologia sospetta per covid (febbre, tosse secca, malessere, in quale caso meno frequente anche diarrea e sintomi gastrointestinali). Cosa devo fare?

Contatti il suo medico di famiglia che, se lo ritiene opportuno in base alla valutazione clinica, potrà prescriverle un tampone che potrà eseguire in uno dei 4 drive-in tamponi dell'Ulss 1 Dolomiti, senza prenotazione.

In ogni caso, rimanga il più possibile isolato da altre persone ed eviti di andare al lavoro o in luoghi pubblici finché presenta sintomi.

2) Ho una prescrizione per eseguire il tampone. Dove posso recarmi?

In questo caso è possibile accedere, senza appuntamento, a uno dei 4 punti-tamponi covid dell'Ulss 1 Dolomiti. Si ricordi di portare con sé l'impegnativa, anche in formato elettronico sullo schermo del suo telefonino, da esibire all'ingresso. E' necessario presentarsi in auto, con mascherina e tessera sanitaria magnetica.

3) Chi sono i contatti stretti di una persona positiva al covid?

Si definisce contatto stretto di caso positivo al covid-19 una persona che: convive col caso positivo; ha avuto un contatto fisico diretto (ad esempio una stretta di mano) con un caso positivo o con oggetti contenenti le secrezioni di un caso positivo (ad esempio un fazzoletto); si sia intrattenuta con un caso positivo per almeno un quarto d'ora a meno di 2 metri di distanza, senza dispositivi di protezione individuali (dpi); si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un'aula, una sala riunioni) con un caso covid-19 in assenza di dpi idonei; ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso covid-19 o fa parte del personale di bordo addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice (soggetto positivo) era seduto.

