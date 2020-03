SAN DONÀ DI PIAVE

(ddb) Un incontro informativo sui riflessi del coronavirus nel mondo del lavoro e sul comportamento da tenere con i dipendenti. Si tratta della nuova iniziativa promossa da Confcommercio San Donà-Jesolo rivolta alle imprese del turismo: alberghi, bar e ristoranti. La flessione dei flussi di clientela connessa alla diffusione dell'emergenza rende talvolta necessario individuare strumenti per una gestione flessibile della prestazione lavorativa dei dipendenti. Si può ricorrere alle disposizioni in materia di orario medio in regime di flessibilità, accanto agli strumenti legati a ferie e permessi accumulati o agli strumenti di sospensione e integrazione salariale. L'incontro a cura della consulente del lavoro Laura Bincoletto si terrà domani, lunedì 2 marzo alle 14.30 nella sede di via Como a San Donà. Nei giorni scorsi Ascom-Confcommercio aveva lanciato un appello per il ritorno alla normalità, rivolto agli strascichi del coronavirus che stanno mettendo in difficoltà il comparto economico del territorio. Il direttore dell'associazione che rappresenta i commercianti Andrea Granzotto spiega che «serve tornare ad avere un atteggiamento positivo pur nel rispetto delle norme e delle ordinanze e assumendo tutti gli atteggiamenti necessari dovuti all'emergenza. Soprattutto diffidiamo dei messaggi che girano su social e chat, spesso si tratta di notizie false».

