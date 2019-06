CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Colpo di scena: la causa della morte di Alessandro Sartor non sono i colpi che avrebbe ricevuto durante una violenta discussione con i fratelli Alberto e Francesco Stella poi sfociata in rissa, ma un infarto cardiocircolatorio. A dirlo è l'autopsia, condotta ieri mattina dal medico patologo incaricato dalla Procura Alberto Furlanetto alla presenza dei due consulenti di parte, il dottor Antonello Cirnelli per la difesa e dottor Daniele Contin per la famiglia di Sartor. È una svolta che ieri pomeriggio ha avuto come conseguenza la revoca...