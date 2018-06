CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Colpito da un malore improvviso giovedì notte, il sindaco di Canale d'Agordo Rinaldo De Rocco è morto ieri pomeriggio. A nulla è valso il trasporto all'ospedale di Agordo e poi il trasferimento a quello di Belluno, una particolare patologia intestinale si è rivelata fatale. Il primo cittadino, imprenditore 67enne, era alla guida del Comune da dieci anni, e prima altrettanti li aveva trascorsi come vice. Ma ora, a scadenza di mandato, aveva deciso di non candidarsi più e di dedicarsi alla famiglia e in particolar modo all'adorato nipotino...