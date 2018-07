Colpisce la madre con tre coltellate poi si toglie la vita con i farmaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENTATO OMICIDIOCONEGLIANO - Ha colpito con tre fendenti all'addome l'anziana madre, poi si è tolta la vita, ingerendo un mix di farmaci. Gli stessi con cui tentava di tenere a bada l'anoressia e la depressione, contro cui lottava da anni. Il dramma si è consumato in silenzio in un appartamento di un palazzo popolare di via Adolfo Vital, periferia di Conegliano.TERRIBILE SCOPERTAQui, ieri mattina, una collega di lavoro e alcuni vicini hanno fatto la terribile scoperta. Franca Rosolen, 56 anni, impiegata dello studio notarile Sartorio di via...