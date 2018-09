«Colpire solo il capoluogo non serve proporremo l'estensione del blocco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMENTOBELLUNO La questione limitazioni al traffico resta un capitolo aperto. Il capoluogo da domani sarà investito in pieno dall'ordinanza anti smog e blocco auto, ma potrebbe non restare da solo. Ci sono buoni motivi per pensare che il resto della provincia non resti escluso dal provvedimento e ne possa applicare, con il tempo e in misura attenuata, almeno una parte. La prossima settimana il tavolo tecnico in Provincia affronterà di petto il tema. L'ordinanza di limitazione al traffico per determinate categorie di veicoli è...