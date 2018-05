Colori tenui e giochi per i bambini: così chi denuncia sarà a proprio agio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STANZABELLUNO Pareti tinteggiate con colori pastello tenui, arredi che mettono a proprio agio e spazio giochi per i più piccoli, con tavole e sedie a misura di bambini. È stata pensata nei minimi particolari la stanza targata Soroptimist inaugurata ieri al comando dei carabinieri. Il progetto del club si chiama La Stanza Tutta per Sé e ce ne sono più di 100 in Italia, allestite nelle caserme dei carabinieri d'Italia. Da ieri c'è anche a Belluno, dove è stata chiamata Senza paura. Uno spazio dove donne, vittime di violenza e di abusi,...