Colonnine, attesa finita Il 2020 porta la svolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCELERAZIONEPORDENONE La delibera, che apparentemente rappresentava solo un passaggio formale, sblocca in realtà un affare che toglierà Pordenone da una fastidiosa ultima casella in regione, quella dedicata alle politiche che vanno incontro al mondo - in evoluzione - delle auto elettriche. La città non sarà più la cenerentola, e in ritardo rispetto a tante sorelle che in Europa viaggiano già al ritmo del futuro, si adatterà al cambiamento dei tempi. La delibera già citata, infatti, definisce i canoni di occupazione del suolo...