PORTOGRUARO Chiude con due mesi di anticipo, causa Covid, la mostra dedicata alla Collezione Cavallini Sgarbi. Nonostante il passaggio del Veneto in zona gialla con la conseguente possibilità di aprire i musei e gli spazi espositivi dal lunedì al venerdì, ha chiuso definitivamente i battenti la mostra allestita al Palazzo Vescovile di Portogruaro.

A far maturare questa decisione non solo la chiusura del Palazzo nel weekend, quando poteva esserci più afflusso di gente, ma anche i limiti legati all'impossibilità di spostamento tra le Regioni ed la prospettiva incerta sul breve e medio periodo.

«Si tratta di una scelta sofferta ma necessaria spiega il presidente del Distretto Antonio Ferrarelli - Purtroppo nessuno poteva prevedere questa situazione, pur nella criticità abbiamo avuto modo di constatare la validità e l'importanza di iniziative come queste per Portogruaro e l'intero territorio, in termini di visibilità mediatica e di sviluppo economico. I risultati ottenuti ci spingono però a continuare su questa strada e stiamo già lavorando per altre nuove ed importanti mostre temporanee in collaborazione con prestigiose sedi espositive anche internazionali al fine di creare un punto di riferimento prestigioso nel Veneto Orientale».

L'iniziativa, frutto dell'impegno di un gruppo di imprenditori locali, raccolti attorno ad un tavolo insieme al Distretto Turistico Venezia Orientale, era stata inaugurata l'1 febbraio 2020.

La mostra, esito di un'accurata selezione di opere raccolte in quasi una quarantina d'anni dallo storico dell'arte Vittorio Sgarbi e dalla sua famiglia, si componeva di circa una settantina di opere tra sacro e profano, accompagnando il visitatore tra le sale del primo piano del Palazzo in un percorso che parte dal Quattrocento per chiudersi a metà del l'Ottocento.

Tra gli autori più noti Niccolò Dall'Arca, Lorenzo Lotto, Guido Cagnacci, Jusepe de Ribera, Cavalier d'Arpino, Francesco Hayez e molti altri ancora. Fin da subito l'esposizione ha confermato l'importanza dell'evento per la città e per l'intero territorio, superando i 1400 visitatori nei suoi primi venti giorni di apertura, un trend positivo interrotto bruscamente dall'affacciarsi della pandemia. Dopo il primo lockdown la mostra aveva riaperto al pubblico all'inizio di giugno, organizzandosi in modo da garantire il pieno rispetto delle norme di prevenzione al Covid -19 e concordando con la stessa Fondazione Cavallini Sgarbi una proroga fino al 4 aprile 2021. Nel corso dell'estate numerosi erano stati gli appuntamenti e le visite su prenotazione. A novembre la risalita dei contagi aveva però determinato un'ulteriore chiusura, che neppure con la zona gialla si è riusciti ad evitare.

