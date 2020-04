Una colletta alimentare per sostenere chi è in difficoltà. E' notizia di pochi giorni fa che anche nella provincia di Belluno ci sono centinaia di richieste da parte di famiglie in difficoltà che stentano anche a fare la spese alimentare quotidiana. «Come associazione culturale PensieroAzione abbiamo deciso di scendere in campo e fare qualcosa - spiega la coordinatrice del sodalizio Monica Mazzoccoli -. Lo scorso martedì abbiamo iniziato con la prima colletta alimentare al Famila di Feltre. È stata una raccolta miracolosa»: in sole 3 ore abbiamo raccolto l'impossibile a favore dell'associazione Noi con Voi di Feltre che cura la mensa solidale e distribuisce pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Anche i membri dell'associazione beneficiaria sono rimasti piacevolmente sorpresi del successo dell'iniziativa. Ci sono arrivate in un questi giorni però anche richieste di fare colletta a Belluno. È un momento in cui la gente ha voglia di aiutare chi ha più bisogno».

Dopo una rapida indagine tra le parrocchie e le associazioni del Bellunese, l'associazione ha capito che ci sono ovunque famiglie bisognose di supporto, ma che molto spesso per una questione di dignità non lo chiedono. Quindi, grazie all'ospitalità dei supermercati Kanguro, sono state programmate altre due collette. La prima domani al Kanguro di Sedico, la seconda sabato al Kanguro di Mussoi. In entrambi i casi i volontari saranno presenti dalle 9 alle 13.

E.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA