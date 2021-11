Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLIDARIETÀPADOVA Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Oggi tra Padova e provincia si mobilitano 3.800 volontari in 197 supermercati di 63 Comuni: è la Giornata nazionale della Colletta aalimentare che, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna anche in presenza dopo la scorsa edizione in cui era dematerializzata e realizzata con gift card convertite in cibo: quest'anno, nei supermercati aderenti...