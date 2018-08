Colleghi sordi al mio appello: mi rivolgerò agli ambientalisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIACALALZO Solo la Regione Veneto, con l'assessore bellunese Gianpaolo Bottacin, è entrata nel merito della denuncia fatta in pieno ferragosto dal sindaco onorevole Luca De Carlo per le condizioni del lago del Centro Cadore. L'appello rivolto dal parlamentare di Fratelli d'Italia ai colleghi bellunesi non ha sortito nessun risultato, «forse il mio modo di comunicare non arriva a tutti - dice De Carlo - solo la Regione ha preso posizione, nessun altro è intervenuto». La questione è quella del calo del livello del lago nel clou...