L'EMERGENZA ECONOMICA

CORTINA Sono oltre 600 le richieste di moratoria per le rate dei mutui che sono state accolte da Cortinabanca dall'inizio dell'emergenza sanitaria Covid-19, per un totale di 70 milioni di euro di finanziamenti. Di queste moratorie, il 60% rientra fra quelle previste dal decreto Cura Italia. Le restanti sono fra gli interventi che la banca ha subito messo a disposizione dei propri clienti per fronteggiare le sopravvenute difficoltà finanziarie. «La particolare situazione che stiamo vivendo rappresenta un evento senza precedenti. È un'emergenza sanitaria, ma anche economica», considera il presidente Alberto Lancedelli. «Abbiamo attivato subito misure e strumenti adeguati per sostenere i nostri clienti e soci in questo difficile momento. Siamo vicini alle imprese e alle famiglie e vogliamo aiutarle ad affrontare con maggiore serenità il prossimo futuro. Ci stiamo impegnando per soddisfare le richieste di finanziamento a seguito delle misure varate dal Governo con i decreti Cura Italia e Liquidità, sia per quanto riguarda i mutui con garanzia statale, con oltre 125 richieste esaminate finora, sia per le richieste di garanzie specifiche, nel settore turistico/alberghiero, sia per le procedure per l'anticipo ai lavoratori della cassa integrazione. I nostri consulenti sono disponibili su appuntamento, come previsto dalle indicazioni per limitare il contagio da Covid-19, e tutte le nostre filiali si sono organizzate per fornire al meglio la necessaria assistenza e consulenza». Gli sportelli sono a disposizione per la consulenza telefonica o su appuntamento, tutte le mattine, in attesa di nuove linee guida della Fase 2. «Vogliamo fare al meglio anche la parte di banca cooperativa aggiunge Lancedelli - svolgendo appieno la funzione mutualistica di sostegno alle comunità, a conferma dei valori che da sempre ci contraddistinguono. E' con questo spirito, che il consiglio di amministrazione ha deciso di confermare ugualmente i contributi deliberati per quest'anno, a favore di associazioni ed enti che operano nel nostro territorio, nonostante l'annullamento o il rinvio di molte manifestazioni e attività». E' stata inoltre confermata dalla Usl 1 Dolomiti di Belluno la consegna dei due ecografi donati da Cortinabanca agli ospedali di Belluno e Agordo. I due apparecchi sono già stati collaudati dal personale dei due ospedali. Sono usati per una valutazione preventiva immediata della sofferenza polmonare. La donazione ha comportato una spesa di 50mila euro: è un gesto concreto per aiutare le strutture che ora sono particolarmente impegnate nella lotta al virus.

Marco Dibona

