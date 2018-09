Coletto: «Situazione paradossale ma la chiave è informare bene»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REGIONETREVISO «Ci troviamo davanti a un paradosso, con la legge Lorenzin che ha previsto da una parte l'esclusione dei bambini non vaccinati dai nidi e scuole materne dagli 0 ai 6 anni, dall'altra l'ammissione indistinta di tutti i bambini, anche non vaccinati, dai 6 anni in su alle elementari, prevedendo il solo pagamento di una sanzione in caso di mancata certificazione sugli adempimenti vaccinali».ANOMALIASecondo l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto questa è «un'anomalia da sanare». Si trova in questa paradossale...