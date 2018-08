«Colbachini farà rinascere l'Arcella, lEuganeo rilancerà Padova ovest»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROPADOVA C'è uno spartiacque acque preciso per sapere se Padova diventerà oltre che la città della sapienza con il suo nuovo policlinico, anche l'isola ideale del divertimento legato sia agli avvenimenti sportivi che ai concerti. Entro il 31 dicembre infatti sia il patron del Padova, Roberto Bonetto, che Diego Zabeo per Zed, dovranno presentare in Comune gli studi di fattibilità e i progetti in un caso per la costruzione del nuovo stadio di calcio e nell'altro per la realizzazione dell'arena concerti, entrambi previsti intorno ai...