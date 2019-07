COLAZIONE A RIALTO VENEZIA Il peggio non è mai morto, dice un antico adagio.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COLAZIONE A RIALTOVENEZIA Il peggio non è mai morto, dice un antico adagio. E, parlando di turisti cafoni, a Venezia ogni giorno che passa ci si continua a sorprendere per comportamenti che sembrerebbero impensabili. Questa volta, però, ci sono gli strumenti per far passare queste brutte abitudini e ieri mattina, una coppia di turisti di Berlino intenta a preparare il caffè con un improvvisato fornelletto ai piedi del ponte di Rialto è stata espulsa da Venezia. Daspo urbano, accompagnamento al primo treno utile e 950 euro complessivi di...