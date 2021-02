L'ALTRO FRONTE

VAL DI ZOLDO Non ha piovuto, un'altra giornata senza frana per la Sp 251. Ma il pericolo incombe sopra le teste degli automobilisti all'altezza della galleria San Giovanni e i boati sordi che arrivano dal versante, dove il materiale continua a muoversi, inquietano sindaco e popolazione. Si vive con il fiato sospeso nella Valle guidata da Camillo De Pellegrin. Nei prossimi giorni gelerà, ma con il disgelo e poi le piogge primaverili saranno inevitabili altre scariche di sassi e terra sulla strada. «La situazione è grave e di complessa risoluzione - spiegava ieri il sindaco -. Il fronte è instabile ampio. Resta necessaria la presenza della Protezione Civile per monitorare il deflusso dell'acqua e bloccare la circolazione in caso di colate. Nel frattempo verrà installato un sistema di allarme che in caso di colate detritiche faccia scattare il semaforo rosso e allertare Veneto Strade».

«Sono davvero molto preoccupato rivelava ieri De Pellegrin, rimasto per ore a vigilare sul passaggio delle auto sulla strada, pronto a bloccare il traffico al minimo movimento -, è chiaro che se per primavera non si metterà in campo un'azione di contenimento qualcos'altro succederà». Da qui l'appello agli enti e alla politica a cercare una soluzione per la martoriata Sp 251, che possa passare anche per una divisione delle competenza tra Anas e Veneto Strade. Perché la Provincia sta meditando di scaricare la gestione dell'arteria allo Stato, ma De Pellegrin che il territorio lo vive tutti i giorni e sa l'importanza di un intervento veloce quando nevica e frana, teme non sia la soluzione migliore. «Non ho nulla da dire rispetto all'azione dei due enti spiega -, ma è fondamentale che si stabilisca presto di chi sono le competenze perché io sappia con chi interfacciarmi. Mi preoccupa questa incertezza rispetto al futuro della 251».

De Pellegrin propone, si diceva, la gestione congiunta: Veneto Strade per la gestione ordinaria e Anas per le grandi opere. «Veneto Strade ha dimostrato negli anni una grande attenzione per la manutenzione ordinaria delle nostre strade riflette -, sfido a trovare viabilità tenute meglio della nostra. Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza, però, è necessaria una forza economica maggiore, fondi che non so se la Provincia può mettere in campo. Per questo potrebbe entrare in campo Anas, che dispone di grandi risorse ma, dall'altra parte, ha la pecca di tempistiche lunghe». «Tra Igne e Soffranco la viabilità fa pietà - conclude il sindaco -, abbiamo ancora i guard rail in cemento del dopo guerra, ci sono tante curve che dovremmo fare galleria. Esiste già un'idea progettuale di miglioramento. In altri punti ci sono continui cedimenti e valanghe».

Alessia Trentin

