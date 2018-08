Colasio: «Sono extracomunitari: Salvini, tocca a te farli portare via»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REAZIONEPADOVA Non toccategli il castello dei Carraresi, ma evitate di sfiorare anche il Pedrocchi. É una ragione di vita. Andrea Colasio, assessore alla Cultura, è prima di tutto un uomo di cultura. Politologo, intellettuale, non usa il fare corrivo dei politici ultimo grido. Perciò se dice: «Salvini deve venire a prenderli e riportarli a casa loro» non lo possono accusare di eresia dal Pd. Chiedetegli come viveva a Parigi all'inizio degli anni 80 in una banlieu che cominciò rouges e fini noire. Con i residenti invasi da gentaglia e...