Colasio contro gli stranieri scatena Coalizione: «Parole irresponsabili»

LE REAZIONIPADOVA Coalizione Civica è in fibrillazione e contesta le dichiarazioni dell'assessore Andrea Colasio, che chiede l'intervento di Salvini in tema di sicurezza invitandolo a portare via gli extracomunitari. Nel tardo pomeriggio, tramite Facebook, Coalizione civica ha chiesto pubblicamente all'assessore «chiarimenti e una netta smentita». Nel post, che in breve tempo è stato molto condiviso e commentato quasi sempre a sostegno di Colasio, Coalizione ricorda «con la maggioranza abbiamo sempre lavorato per smentire la falsa...