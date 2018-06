Coin, sit-in per scongiurare l'apertura di un hotel al posto del grande magazzino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRESIDIOVENEZIA Una pacifica dimostrazione di solidarietà ai dipendenti di Coin e, per alcuni di loro, la promessa che il grande palazzo sul ponte de l'Olio non si trasformerà nell'ennesimo albergo di lusso del centro storico.Una quindicina di consiglieri comunali di vari gruppi politici a Ca' Farsetti, ieri mattina, si sono dati appuntamento davanti allo store che alla fine del mese chiuderà i battenti e in questi giorni sta liquidando la merce. La fine di Coin Excelsior a Venezia è fissata al 30 giugno, visto che tutte le trattative...