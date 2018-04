Coin blinda l'alleanza e rilancia: «Sono pronto a correre con Conte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI LEGATREVISO «Sarebbe folle che dalle segreterie arrivasse un diktat politico per modificare la coalizione di centrodestra che abbiamo costruito a Treviso. Per me l'alleanza tra Lega è Forza Italia è scontata: non è assolutamente in discussione». Dimitri Coin, segretario provinciale del Carroccio, eletto in Parlamento, alla Camera, con le elezioni del 4 marzo, usa toni netti e definitivi. La coalizione di centrodestra in salsa trevigiana pare al sicuro anche se a livello nazionale, complici gli equilibri per il prossimo governo,...