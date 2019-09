Coge Mantovani, ora è fallimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAPADOVA La Coge Mantovani, il ramo d'azienda costituito dall'impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa storica società del settore delle infrastrutture impegnata nelle lavorazioni collegate al completamento del Mose, è stata dichiarata fallita dal Tribunale civile di Padova, giudice delegato Giovanni Giuseppe Amenduni. L'operazione di ricapitalizzazione promessa non è mai andata in porto e i 21 dipendenti non avranno pagati i 700 mila euro di stipendi arretrati. La società, con sede legale a Marghera in via Moranzani e sede...