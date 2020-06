Lo studio Libelcri a fianco degli operatori della sanità impegnati nell'emergenza sanitaria. L'istituto di Pramaggiore di Cheti Ciuto & C. snc, specializzato in dimagrimento ed estetica avanzata, ha messo a disposizione servizi convenzionati al personale delle aziende Ulls4 Veneto Orientale e Ulss2 Marca trevigiana per ringraziarli del loro operato durante l'emergenza Covid-19.

L'idea è quella di omaggiare ogni dipendente, comprese quindi anche le figure professionali Oss e ausiliari, di un'opportunità per dedicare del tempo a loro stessi, per rinfrancarsi e rimettersi in forma con il meglio che la struttura può proporre. L'offerta in concreto consiste in specifici cofanetti benessere a scelta, fruibili fino al prossimo 30 settembre: cura e benessere per viso, corpo, piedi e mani, aria di vacanza per l'abbronzatura e total relax per i massaggi.

«La professionalità e l'abnegazione che tutto il personale medico e paramedico ha dimostrato in occasione di questa terribile emergenza Covid-19 ha detto la titolare - ci ha colpito nel profondo. Desideriamo restituire qualcosa alle persone che si sono particolarmente spese compiendo con passione il proprio dovere, costrette anche a turni pesantissimi e senza sosta, sacrificando molte volte anche i gli affetti familiari e intimi per la salvaguardia della salute di tutti».

«La lodevole iniziativa della nostra associata ha aggiunto il presidente del mandamento di Portogruaro di Apindustria Venezia, Marco Dall'Acqua - ci riempie d'orgoglio. Il cortese gesto di Cheti e di tutta la sua squadra riassume al meglio lo spirito che la nostra associazione vuole imprimere nel territorio, coadiuvando spirito e capacità d'impresa con la solidarietà e la riconoscenza». (t.inf.)

