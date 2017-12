CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Coerentemente con quanto pianificato lo scorso luglio nel corso di un incontro istituzionale dedicato alla viabilità sulla strada regionale 355, è stato avviato, con la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, l'iter per la realizzazione della nuova rotatoria sulla Strada Regionale della Val Degano nel Comune di Ovaro. Il progetto, finalizzato alla messa in sicurezza dell'accesso alla cartiera Remo De Medici, all'ingresso sud, prevede la realizzazione di una rotatoria del diametro di 37 metri in sostituzione dell'attuale incrocio...