Codognotto: «Serve l'aiuto del Governo e delle Regioni»

IL SINDACOIl Faro di Bibione come testimone, alla maniera delle corse di atletica, per la nuova città turistica che ospiterà l'edizione 2019 del G20 spiagge. Il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, si prepara a consegnare il testimone del grande evento che sta ospitando a Bibione i guru del turismo italiano.«Dalla prima giornata di summit è emerso come serva davvero una strategia condivisa per lavorare nel turismo - spiega Codognotto - E' di certo uno dei motivi per cui abbiamo indetto il G20 delle spiagge. Bisogna...