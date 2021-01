LE IMMUNIZZAZIONI

CORTINA D'AMPEZZO Ha raggiunto tutti gli ospedali della provincia il vaccino contro il Covid-19. Ieri mattina, infatti, una parte delle preziose dosi è arrivata anche al Codivilla Putti di Cortina. Questo non significa che le strutture sanitarie siano coperte al 100% dal virus. Per ora la precedenza è riservata a medici, infermieri e oss che lavorano nei reparti covid e, in parallelo, nelle rsa (compresi gli ospiti).

LE TEMPISTICHE

A 21 giorni dalla prima somministrazione dovranno sottoporsi a un'altra dose e poi aspettare una settimana per l'immunizzazione. Il vaccino è stato ritirato alle 9 del mattino dalle Forze dell'ordine e poi trasportato dalla Farmacia del San Martino all'ospedale di Cortina. In un ambulatorio del Pronto Soccorso, scelto per lo spazio ampio e per il sistema di sicurezza sanitaria necessario, sono avvenute le prime 30 somministrazioni per altrettanti dipendenti, tra sanitari e amministrativi. La prima della lista è stata la dottoressa Patrizia Barbieri, direttore operativo dell'ospedale di Cortina. Di seguito gli altri colleghi tra sorrisi e foto con il telefonino per immortalare il momento.

IL DIRETTORE SANITARIO

«La vaccinazione anti Covid-19 rappresenta il sistema attualmente più rapido ed efficace per arginare la pandemia in corso ha dichiarato il direttore sanitario Luigi Veranda La priorità rivolta al personale operante in campo sanitario vuole essere il primo fronte per garantire la salute dei pazienti, pur continuando ad osservare le più scrupolose norme vigenti. L'auspicio è quello di frenare la diffusione del virus». Il dottor Veranda, specialista in Anestesia e Rianimazione, era alla guida della squadra di medici e infermieri incaricati di eseguire le vaccinazioni. La somministrazione delle dosi richiede infatti la presenza di un infermiere formato che lo faccia materialmente, un amministrativo per la registrazione dei dati anagrafici del vaccinato (che vanno comunicati al Dipartimento di Igiene Pubblica), un medico per la valutazione clinica del soggetto da vaccinare e uno specialista in rianimazione. L'ospedale di Cortina, inoltre, ha sottoposto a tampone molecolare tutti coloro che ieri erano in lista vaccinazione, così da avere la certezza che i candidati non avessero il Covid-19. Nel caso in cui una persona risultasse positiva verrebbe esclusa dalla possibilità di vaccinarsi per ovvi motivi. Dalla negatività bisogna poi attendere altri 90 giorni per la somministrazione del vaccino, secondo le linee guida attuali. Gli operatori sanitari vaccinati ieri saranno richiamati tra 21 giorni per la seconda dose.

LA CAMPAGNA

La campagna vaccinale è iniziata domenica 27 dicembre, nella giornata unica a livello europeo, con 40 dosi di vaccino Pfizer per il Bellunese. È stata una giornata simbolo. La vera partenza è avvenuta tre giorni dopo quando migliaia di dosi hanno cominciato ad arrivare a Belluno ogni settimana e in modo costante. Precedenza agli operatori sanitari direttamente coinvolti nella cura dei pazienti covid, e quindi più esposti rispetto agli altri, e alle rsa dove si trova invece la popolazione più debole. Poi sono stati programmati due Vaccination Day in modalità drive-in all'ospedale San Martino di Belluno. Il 3 gennaio è stato il turno dei medici del territorio (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, usca, etc). Mentre la vaccinazione di oggi, sempre a Belluno, sarà dedicata agli operatori dell'emergenza medica 118. Si procederà con Forze dell'ordine, addetti ai trasporti pubblici, farmacisti, insegnanti fino ad arrivare ai cittadini.

