Codice rosso, chiamate in aumento

IN TRIBUNALEBELLUNO I numeri ufficiali ancora non ci sono. Ma le impressioni parlano chiaro: negli ultimi dieci giorni c'è stato un deciso aumento delle segnalazioni relative alle violenze di genere. Un incremento stimabile probabilmente nel trenta per cento in più delle chiamate ricevute dalla Procura della Repubblica di Belluno relative a segnalazioni di presunti casi di violenza di genere. Il merito è del cambio della normativa di riferimento, con l'introduzione del Codice rosso, lo stesso che regola, anche il così detto Revenge Porn,...