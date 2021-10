Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Code interminabili per il cimitero e Murano e i veneziani, che in questi giorni stanno andando a San Michele per preparare le tombe in vista della ricorrenza dei defunti, si sentono ancora una volta ostaggio dei turisti,«Tanti cittadini - scrive Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale di Tutta la città insieme - vorrebbero andare in cimitero e sono bloccati o tentano di entrare dall'uscita suscitando urla e...