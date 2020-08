BOLLINO NERO

BELLUNO Chi si aspettava una giornata rovente con delle code infinite lungo l'Alemagna è stato accontentato. Probabilmente è rimasto meno soddisfatto chi si aspettava l'arrivo dei movieri che avrebbero consentito al traffico di defluire più in fretta. Per ora gli uomini con la paletta o le bandierine sono ancora catalogati alla voce non pervenuto nonostante, proprio in settimana, fossero stati richiesti a gran voce dai sindaci del Cadore, durante un incontro con lo stato maggiore di Anas alla Magnifica comunità. Puntualissime invece le forze dell'ordine che come promesso hanno presidiato i punti più critici della viabilità provinciale.

IL PARADOSSO

Per spiegare quanto la giornata in provincia sia stata complicata sul fronte della viabilità basta raccontare un dettaglio. La Provincia ha spiegato che gli stessi volontari della protezione civile, intervenuti per contribuire a snellire il traffico, «hanno faticato non poco a raggiungere la zona dove dovevano coordinarsi con la polizia». Tradotto: anche chi è entrato in azione per far defluire il traffico prima ne è rimasto vittima.

AL LAVORO

Ad entrare in azione sono stati i volontari della protezione civile di Antelao e Longarone. Allo scopo di dare informazioni alle persone in coda e provare a snellire il traffico sotto il coordinamento di polizia stradale e carabinieri. In macchina anche le bottiglie d'acqua pronte per essere distribuite in caso di necessità. Impensabile darle a tutti, spiegano gli addetti ai lavori: si finirebbe per creare ancora più disagi. «Si è trattato di un supporto doveroso - ha spiegato il consigliere delegato alla Protezione civile della Provincia, Massimo Bortoluzzi - ma che non può rappresentare una costante. L'emergenza è qualcosa che ormai non compete più alla situazione della Statale di Alemagna, visto che ogni fine settimana, puntualmente, abbiamo lo stesso problema. Un danno per il turismo e un disagio enorme per le comunità locali». Nel pomeriggio la Regione, con l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, ha sottolineato che «solo la Regione può attivare la protezione civile. L'attivazione ha la firma di Luca Soppelsa che è il direttore della protezione civile della Regione. I rimborsi ai volontari li paga la Regione con i capitoli di bilancio sotto la mia gestione».

IL PIANO

Carabinieri e polizia si sono divisi fin dalla mattinata gli snodi più frequentati: Pian di Vedoia, con l'uscita dall'A27, e Castellavazzo. «Oggi i movieri di Anas non c'erano - prosegue Bortoluzzi - ma polizia e carabinieri erano attivi per distribuire il traffico e la situazione sul nodo di Longarone non era certo migliore». Il fattore umano, per quanto possa attenuare i disagi, fatica ad essere risolutivo, tanto che Bortoluzzi sottolinea come a questo punto si tratti di una questione infrastrutturale: «So che è un argomento tabù - torna alla carica il consigliere delegato - anche se non ne comprendo il motivo. Ma sono sempre più convinto che il prolungamento autostradale sia l'unica soluzione. C'è un progetto che fa arrivare la A27 fino a Tai. È stato approvato in commissione Via qualche anno fa. Credo sarebbe doveroso riprendere in mano il discorso».

I RESIDENTI

«Ricevo molte segnalazioni anche dai miei concittadini di Longarone - ha commentato ieri pomeriggio il presidente della Provincia Roberto Padrin - dobbiamo fare il possibile. Sia residenti sia i turisti avvertono il disagio. La presenza dei movieri o delle forze dell'ordine come oggi (ieri per chi legge ndr) è una parte di soluzione del problema, purtroppo non abbastanza. Purtroppo i lavori non sono conclusi. Il Covid ci ha portato via del tempo, quello necessario a completare la corsia di canalizzazione del traffico a Longarone. Questa strozzatura in parte è risolvibile con i movieri e in parte no. Via Uberti che aspettiamo per ferragosto potrà aiutarci, ulteriormente. Diverse persone arrivano fin lì e poi tornano indietro. Il disagio è enorme. C'è gente che fa ore di coda. Traffico a parte, quello che è emerge è comunque un grande amore per la montagna. Forse addirittura più di quello che avevamo immaginato».

Andrea Zambenedetti

