Code anche per il traghetto sul Tagliamento a Bibione

BIBIONEL'assalto dei 25 mila in un solo mese, con code interminabili al passo barca di Bibione. E il 60 per cento di chi vorrebbe andare a Lignano, o dal Friuli sbarcare in Veneto, non riesce ad usufruire del servizio e rinuncia alla gita.La constatazione viene dal sindaco di San Michele-Bibione, Pasqualino Codognotto, che al Gazzettino spiega il successo che sta registrando il nuovo traghetto che collega Veneto e Friuli Venezia Giulia: «Sapevamo che sarebbe stato un successo - spiega Codognotto - ma mai avremmo pensato a una richiesta così...