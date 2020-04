JESOLO

A spasso per Jesolo con la cocaina in tasca. L'attività di spaccio non si ferma neppure durante le restrizioni, che peraltro portano in strada molto più personale delle forze dell'ordine per i controlli di routine per il rispetto delle cosiddette misure di contenimento. Attività che evidentemente rende molto e giustifica il rischio, a giudicare da quanto i poliziotti hanno trovato nelle tasche del giovane arrestato: ben cinquemila euro in contanti, oltre ad una scorta di 75 grammi di polvere bianca, che avrebbe potuto fruttare almeno altri tremila euro.

Protagonista un 29enne di origine tunisina, in Italia senza fissa dimora, con dei precedenti ma non legati allo spaccio di stupefacenti. E, cosa ancora più paradossale, irregolare ma con una richiesta di protezione internazionale, tanto che per questo non poteva essere espulso: questo almeno fino a ieri, perché la nuova vicenda potrebbe cambiare la sua posizione e l'autorità giudiziaria potrebbe anche decidere diversamente.

Sono le 16 del giorno di Pasqua quando l'equipaggio della Volante della Polizia in servizio al Lido nota, nella zona di piazza Brescia, quel giovane a piedi. Come da procedura, viene deciso di fermarlo per procedere con il controllo dei documenti e dell'autocertificazione. Ma il tunisino, alla vista degli agenti, si dà alla fuga verso la spiaggia gettando il pacchetto che aveva in tasca: si scoprirà successivamente che conteneva i 75 grammi di cocaina. Ne è nato un doppio inseguimento: da una parte quello di un agente a piedi e dall'altra la Volante. Raggiunto dal primo, si farà non poca fatica a immobilizzarlo, vista la resistenza che gli costerà una seconda denuncia. L'identificazione ha portato al riconoscimento e al suo stato di irregolare in Italia, oltre ad essere emersi i suoi precedenti. La perquisizione ha, invece, permesso di recuperare i cinquemila euro in contanti, che gli inquirenti ritengono frutto dell'attività di spaccio. Il tunisino è stato, di conseguenza, arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che ad essere sanzionato per avere violato le misure di contenimento al contagio. Portato in carcere a Venezia, oggi sarà processato con rito direttissimo.

É il secondo spacciatore che la Polizia blocca in pochi giorni nella città del litorale. Nel primo caso, una decina di giorni fa, uno jesolano di 27 anni è stato bloccato mentre transitava in bici con in tasca una quarantina di grammi di hashish. In quel caso era stato denunciato per la detenzione della droga e per la violazione delle restrizioni.

