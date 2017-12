Coalizione, diktat a Giordani per il via libera sull'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PALETTIPADOVA Coalizione civica dice sì al nuovo ospedale, mette i suoi paletti, ma non scioglie la sua riserva sul voto in consiglio comunale. Un sì con qualche ma. Così venerdì sera il comitato politico arancione riunito nella sede di corso Del Popolo ha concluso la discussione sull'accordo sottoscritto giovedì scorso tra il governatore Luca Zaia e il sindaco Sergio Giordani. Accordo che, pur contenendo al suo interno un nuovo polo ospedaliero a Padova est, ha incassato il via libera anche del vicesindaco Arturo Lorenzoni. «Certo, la...