Cna, braccio di ferro con i sindacati: scatta lo sciopero

CONFRONTO FALLITOROVIGO Il tavolo è saltato: nessun accordo sulla proposta della Cna che prevede un piano di esuberi fino a 18 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 67 dipendenti della sede rodigina. E la prima risposta dei lavoratori sarà uno sciopero di quattro ore indetto per mercoledì 28 marzo, in via Combattenti Alleati d'Europa, davanti alla sede dell'associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli artigiani, trovatasi a fare i conti essa stessa con le difficoltà del quadro economico del Polesine.ESITI...