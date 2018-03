Cna, braccia incrociate davanti alla sede chiusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STATO DI CRISIROVIGO Uno su tre rischia il licenziamento. Due su tre ieri mattina sono scesi in strada a manifestare. I lavoratori della Cna hanno dato vita a uno sciopero che ha avuto un'alta adesione, a conferma del no che, forte e chiaro, arriva come risposta al piano prospettato di 18 esuberi sui 65 dipendenti totali dell'associazione delle imprese artigiane.Dopo che il tavolo della trattativa è stato fatto saltare dai sindacati che hanno bollato la proposta della Cna come inaccettabile, ora la procedura di licenziamento collettivo...