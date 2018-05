Clima di ostilità, gli alpini bellunesi tendono la mano: «Accuse gratuite»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN MARCIABELLUNO Sull'atmosfera festosa della vigilia dell'adunata nazionale degli alpini pesano, ma non più di tanto, gli episodi di ostilità che hanno tentato di rinfocolare contrasti mai sopiti dopo cent'anni dalla Grande Guerra. «Per paradosso - sostengono alcune penne nere bellunesi presenti a Trento già da qualche giorno - l'atmosfera fu migliore a Bolzano nel 2012 quando qualcuno temeva ciò che, invece, fortunatamente non avvenne. Ci rammarica che ci dipingano come assassini, gli alpini oggi sono soldati di pace, vengano loro a...