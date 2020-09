CLIMA CALDO

VENEZIA L'annuncio del sindaco Brugnaro di aver accettato il confronto con quello che viene considerato il suo principale avversario, il candidato del centrosinistra Baretta, sembrava aver rasserenato gli animi in vista dell'ultima settimana di campagna elettorale. E invece già ieri, il clima è tornato a surriscaldarsi, dopo che in mattinata Baretta aveva salutato con favore l'apertura di Brugnaro. Il confronto, all'americana, andrà in onda domani alle 12.30 su Televenezia, moderato dalla giornalista Maria Stella Donà. «Brugnaro ha accettato il nostro invito al confronto. I veneziani avranno modo di ascoltare e valutare i progetti e le idee che sono in campo su turismo, ambiente, lavoro e sviluppo economico della città ha dichiarato Baretta che nei giorni scorsi, dopo che Brugnaro aveva disertato la tribuna politica alla Rai, l'aveva sfidato a un confronto E' una prova di democrazia e un atto di rispetto cui nessuno, neppure chi ha gestito finora il Comune, deve sottrarsi. Ne siamo felici».

La notizia del duello televisivo tra Brugnaro e Baretta, però, non è stata presa bene dagli altri candidati sindaci, tra cui Stefano Zecchi per il Partito dei Veneti. «Lo fanno solo loro due? Se non è zuppa è pan bagnato afferma ironicamente Televenezia avrebbe dovuto rispettare la par condicio e invitare tutti. Poi in tv è spesso decisivo il comportamento del conduttore, staremo a vedere. Sarebbe stato meglio un confronto con tutti i candidati, in piazza Ferretto».

LA POLEMICA DEL BECCHIME

La giornata di ieri è stata contrassegnata anche dalla polemica sulle parole che Brugnaro ha speso nei confronti dei lavoratori comunali dalla sede di Confindustria. «Le donne a casa ad aspettare il becchime? Le parole del sindaco sono una vergogna per la città, si scusi pubblicamente l'attacco della candidata capolista per il Pd Monica Sambo non possono che apparire come sessiste. Sono parole che contribuiscono solo a umiliare le persone e ad avvelenare ulteriormente il clima di questa campagna elettorale. Brugnaro ancora una volta dimostra di non conoscere la macchina comunale e di disprezzare i servizi pubblici di cui probabilmente farebbe a meno». Sullo stesso argomento, arriva anche la reazione della Cgil. «Sono parole da voltastomaco commenta il segretario generale della Funzione pubblica Daniele Giordano Brugnaro non si è mai risparmiato bordate e insulti ai dipendenti comunali, ma con l'ultima uscita si spinge oltre, offendendo il ruolo della donna e del lavoratore. Parole inaccettabili che danneggiano l'immagine della città intera. Per Brugnaro milionario la produttività dei comunali sembra becchime, ma per le persone in carne e ossa serve ad arrivare alla fine del mese, a pagare l'affitto, i mutui o a mandare i figli a scuola».

LEGA E FUCSIA

Nel frattempo, anche nella coalizione che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente, emerge un distinguo targato Lega, per bocca del commissario provinciale Andrea Tomaello, dato per probabile vicesindaco se Brugnaro. Lo spunto arriva da un post che circola in Facebook con l'immagine ritoccata di una pubblicità che il sindaco ha fatto installare sui tram: Oltre le appartenenze e le tessere scegli il coraggio di fare, recita lo slogan, a sottolineare la natura civica della lista Fucsia. Nel post, però, qualcuno ha aggiunto in sovraimpressione «oltre le tessere voterai Lega e Fratelli d'Italia», come a dire che il voto sarà per le forze politiche di destra. «Noi abbiamo un'identità e siamo orgogliosi di avere la tessera della Lega», fa sapere Tomaello che a sua volta ha ordinato la pubblicità sui tram col motto per la tua città vota Lega accompagnata dalla foto di gruppo di tutti i candidati al Consiglio comunale. A molti non è passato inosservato che Brugnaro qualche giorno fa non si sia fatto vedere in piazza con Salvini, con cui però si è incontrato in forma riservata al Lido alla Mostra del cinema. «Farà un evento con Zaia», annuncia Tomaello che sulla dichiarazione del sindaco «con la Lega siamo alleati, ma non fratelli», evidenzia: «E' vero, siamo due cose diverse e faremo valere la nostra voce».

Alvise Sperandio

