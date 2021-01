I CONTROLLI

SEDICO/BELLUNO Due locali chiusi per cinque giorni. A finire nella rete di carabinieri, polizia e vigili urbani il bar Mary di Sedico e l'Enoteca il Piacere di via Mezzaterra a Belluno. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine - ad effettuare il controllo carabinieri e polizia locale - il bar che si trova in piazza Vittoria a Sedico avrebbe «alternato la somministrazione da asporto con quella al banco, ma nessun cliente è stato contravvenzionato in quanto all'atto del controllo se ne erano già andati». Diversa la ricostruzione della proprietaria del locale, Mary Durante, che annuncia ricorso contro il provvedimento. «Quando i vigili sono entrati non c'era nessuno se non la dipendente che stava facendo le pulizie. Ho provato a chiedere spiegazioni ieri mattina ma mi hanno detto che era arrivata una segnalazione e non potevano fare diversamente, io non credo sia possibile fare una multa per una segnalazione. In ogni caso ho intenzione di fare ricorso».

Giovedì, attorno alle 21, lo stesso copione si è ripetuto all'Enoteca Il Piacere a Belluno. In questo caso ad agire sono stati i poliziotti del reparto Volanti che hanno trovato gli avventori impegnati in una sfida a carte. «Gli operatori notavano, dalla vetrata che affaccia sulla predetta via - spiega una nota della Questura - una luce accesa e la porta d'ingresso regolarmente chiusa. Scenario che ha insospettito gli operatori di Polizia i quali, tramite una porta posta nella corte interna, riuscivano ad entrare nel locale. Nella sala interna si accertava la presenza di quattro avventori seduti al tavolo, intenti giocare a carte e consumare bevande alcooliche. Tutti gli avventori presenti venivano sanzionati e l'attività commerciale chiusa per 5 giorni quale sanzione accessoria in conformità a quanto previsto dall'attuale Dpcm». Una versione contestata, anche in questo caso, dalla titolare: «Scriva quello che vuole ma non è vero niente». Ciò che è certo, oltre alle contestazioni firmate dalle forze dell'ordine, è che per tutti e due i locali è scattato il provvedimento di chiusura per cinque giorni che, nel periodo in cui i locali possono aprire solo per asporto, ha sicuramente un impatto minore nei bilanci rispetto a quanto ne abbia nei giorni di apertura normale. Al tempo stesso un provvedimento di chiusura in un periodo già difficile, non lascia indifferenti i gestori.

Le forze dell'ordine hanno sempre assicurato che l'obiettivo in questa fase non è certo quello di fare cassa, e i numeri del resto lo dimostrano ampiamente: nella sola giornata di giovedì sono stati 67 i locali controllati da carabinieri, polizia e guardia di finanza e due le contravvenzioni. Martedì c'erano stati addirittura 74 controlli, senza un verbale, numeri elevati anche negli altri giorni della settimana, sempre senza che il blocchetto dei verbali venisse utilizzato.

