«Clientela solo residenziale e alberghiera tutto chiuso dal 15 settembre a fine maggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OFFERTAVENEZIA Passeggiando d'inverno davanti al Blue Moon è facile incontrare un giovane bengalese che vende cappelli e pashmine. Lo stesso che d'estate ti convince ad acquistare teli mare e tovaglie. Ma lui ha capito che la stagionalità dell'offerta va rispettata. In compenso tutt'intorno nella stagione fredda gli stabilimenti balneari per lo più sono chiusi, perchè l'immutabile target imprenditoriale del Lido sono le famiglie dei residenti e la clientela degli alberghi. Stop. Eppure di gente che passeggia sull'arenile ce n'è in tutte...