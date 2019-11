Cliente-disabile si riprese in atti sessuali La prostituta gli spillò più di 6mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN AULABELLUNO C'è sempre un video hard all'origine del sexy-ricatto che avrebbe messo a segno ai danni di un disabile feltrino, nel 2017, una straniera che si prostituiva. Alla sbarra per le accuse di circonvenzione di incapace e estorsione c'è Dahiana Romero Castillo, 35enne nata a Santo Domingo, rappresentata ieri in aula dall'avvocato Giovanni Autiero del Foro di Treviso. La donna venne condannata dal feltrino, un 48enne con problemi psichici, e iniziò una corrispondenza amorosa su whatsapp. In questi messaggi l'uomo inviò anche video...