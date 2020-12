L'ESEMPIO

PORDENONE «È stato un momento molto importante perché rappresenta la vista della luce dopo quasi un anno di buio. È stata anche un'emozione molto positiva che spero possa servire da esempio per molti colleghi e per molti cittadini. Il vaccino va assolutamente fatto perché, a poco a poco, ci consentirà di tornare verso una possibile normalità». Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine provinciale degli infermieri, è stato il primo operatore sanitario pordenonese a essere sottoposto al vaccino con le dosi arrivate ieri di prima mattina nella sede della Protezione civile di Palmanova. Come gli altri 264 operatori sanitari del Friuli Venezia Giulia dovrà sottoporsi alla seconda iniezione al braccio tra 21 giorni. Operazione che, per gli addetti sanitari pordenonesi, avverrà nell'ospedale Santa Maria degli Angeli. «Quella di oggi - ha aggiunto il rappresentate degli infermieri - è stata una giornata simbolo affinché passi il messaggio che il vaccino è sicuro e che è indispensabile che ci si sottoponga proprio perché consente a tutti di tornare a vivere. Per noi operatori, in particolare - ha aggiunto Clarizia - è fondamentale poiché ci consente di lavorare in sicurezza e senza più il terrore di contagiarsi o di contagiare altre persone».

I MEDICI

Tra i primissimi sottoporsi al vaccino, ieri mattina poco dopo le 9, anche Tommaso Pellis, primario della Terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone. «Speriamo - ha detto il medico - che sia l'inizio dell'uscita da un periodo drammatico. La situazione nei nostri reparti è ancora molto pesante. Serve perciò la volontà e la responsabilità di tutti». A Palmanova anche il presidente dell'Ordine del medici di Pordenone Guido Lucchini. «Sarà l'arma decisiva che ci aiuterà a combattere la pandemia. Ora serve una campagna di comunicazione corretta e chiara. Serve agire con informazione e persuasione». Con Lucchini anche il responsabile provinciale degli odontoiatri dello stesso Ordine, Alessandro Serena, e la rappresentate dei pediatri di libera scelta Flavia Ceschin. Complessivamente una cinquantina gli operaotri sanitari dell'Asfo, tra primari, medici, infermieri e Oss, che ieri hanno partecipato al vax day del Fvg.

