Clan di estorsori casalesi dietro le truffe di Gaiatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTOGRUAROQuando ha accettato di prendere in custodia quei soldi (12 milioni, non proprio due spiccioli) ha firmato il suo patto con il diavolo. È stato in quel momento che Fabio Gaiatto, broker finanziario di Portogruaro già accusato di aver fatto sparire i risparmi di oltre tremila clienti, ha allungato il passo ben oltre la gamba, elevando il suo rango criminale da truffatore seriale a commercialista di fiducia della Camorra. Un ruolo difficile da gestire, soprattutto se si è già nel mirino dell'autorità giudiziaria. E così, con i...