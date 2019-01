CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Clamoroso gesto nel cuore dell'area marciana. Nella notte di mercoledì sono stati affissi decine di volantini anonimi con i nomi di cinque sacerdoti veneziani accusati di comportamenti immorali. Nei manifestini viene nominato anche il Patriarca, Francesco Moraglia, che a detta degli autori dei volantini non avrebbe preso provvedimenti adeguati nei loro confronti. Immediata la replica della Curia, che ha sporto denuncia querela per diffamazione aggravata ai Carabinieri. Sarebbero già in corso le indagini per cercare di dare un nome e un volto...