Civile, ora gli investimenti Ecco i soldi per il rilancio

L'ACCORDOVENEZIA Via libera, dalla Conferenza Stato-Regioni, alla ripartizione dei fondi Cipe per la Sanità veneta: in arrivo finanziamenti per 59,5 milioni per l'ospedale di Venezia e 40 per il restauro sanitario dell'ospedale di Dolo. Dopo i timori per il - cassato - declassamento del nosocomio lagunare, ora l'orizzonte si rischiara. Soddisfazione da parte del presidente della Regione Luca Zaia, che parla di «avanguardia dei progetti presentati dalle aziende sanitarie venete» e dell'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, che...