VENEZIA All'asta la concessione della foresteria dell'ospedale civile di Venezia.

Per ora la procedura è solo una manifestazione di interesse: l'obiettivo è quello di trovare il maggior numero di operatori economici interessati a rilevare l'affidamento della gestione della struttura. Il bando è già aperto, è stato pubblicato nei giorni scorsi e scadrà la prossima settimana, giovedì 20.

Da sei anni all'ospedale Santi Giovanni e Paolo è attiva una foresteria nella zona del Canal del Pianto, di fronte al Padiglione Jona, che dispone di 35 camere.

La direzione dell'Ulss ha restaurato il complesso con l'intenzione che vengano ospitate - con tariffe calmierate - persone che gravitano intorno all'ospedale, come parenti dei ricoverati che vengono da lontano, personale che lavora provvisoriamente per la struttura come possono essere figure mediche, consulenti, studenti, borsisti o operai delle ditte di manutenzione.

Da quattro anni la gestione della foresteria e delle aule del campus formativo è affidata alla cooperativa Il lievito, nata nel 1997, che si occupa di servizi sociali, ricreativi, educativi con la quale collaborano a vario titolo e in modo stabile circa 110 persone tra soci lavoratori, dipendenti e collaboratori.

Ora il contratto è in scadenza ed ecco il nuovo bando per il rinnovo: il servizio durerà 3 anni, e sarà rinnovabile per altri due.

L'importo presunto, anche se in questa fase non si tratta di presentare offerte economiche ma solo di manifestare l'intenzione di rilevare l'attività, è di poco più di 114 mila euro per i primi 3 anni.

Gli operatori interessati, che dovranno essere iscritti alla piattaforma telematica Sintel cioè il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia, sono stati sollecitati a presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente in formato elettronico.

Nel 2015 la foresteria aveva sollevato un vespaio di polemiche, con la promessa di una verifica da parte del direttore dell'Ulss Giuseppe Dal Ben. All'epoca la struttura era stata affidata in gestione diretta alla cooperativa Il Cerchio. Ma sul pieghevole che pubblicizzava la foresteria e anche al centralino non apparivano particolari limitazioni al tipo di clientela: le stanze erano in vendita anche per turisti. Il gestore si era difeso sottolineando che era una prassi utilizzata quando non c'era richiesta da parte di personale interno.

Raffaella Vittadello

