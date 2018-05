Civiche, i Cittadini puntano il dito «Lasciati soli dal Fiume e Pn1291»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIFONDAZIONE CIVICAPORDENONE Come esce il centrosinistra dalla sconfitta delle urne regionali di domenica scorsa? La presenza dell'ex vicepresidente Sergio Bolzonello - seppure doppiato nel numero di voti dall'avversario Massimiliano Fedriga - ha in qualche modo contenuto l'impatto di un centrodestra a trazione leghista che nel Friuli occidentale ha fatto man bassa di voti. Se si guarda ai risultati a Pordenone il dato emerge in maniera piuttosto chiara: il Pd si attesta al 23,44%, molto sopra rispetto al più magro 17% della media...