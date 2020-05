La primavera calda del Bellunese. Ieri una nuova manifestazione pacifica in piazza dei Martiri a Belluno è stata l'ennesima dimostrazione pubblica dell'esasperazione dei cittadini per il lockdown e le sue conseguenze sull'economia. Dopo i commercianti del centro storico mercoledì sera, dopo gli esercenti di Cortina martedì, ieri alle 16 un gruppo di persone del neo costituto movimento Mascherine tricolori, presente a livello nazionale e che conta un po' di seguito anche in provincia, si sono ritrovate tra i due caffè centrali della piazza per dichiarare tutta la loro contrarietà ai decreti del Governo. L'hanno fatto sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine. «Non siamo legati a nessun partito in particolare precisa Marco Bernardin, portavoce -, ci sta a cuore manifestare il nostro dissenso verso le decisioni della politica nazionale che riducono la libertà personale e verso le misure assunte, a nostro dire non adeguate. Crediamo sia stato tutto mal ponderato». Hanno partecipato 5 6 persone tra cui un commerciante, un libero professionista, un disoccupato e un dipendente di Luxottica. Oggi l'ondata del malcontento troverà invece sfogo in Cadore. In piazza Tiziano un gruppo di esercenti, ben distanziati e in forma pacifica, consegneranno simbolicamente le chiavi dei loro negozi, come forma di resa per il silenzio di Roma verso le istanze della categoria. (A.Tr.)

