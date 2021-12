Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il nuovo hub vaccinale di Vallenoncello è chiamato alla missione più importante in provincia: sgravare la Cittadella della salute di via Montereale. Per questo, anche nelle scorse ore, molti appuntamenti che erano stati precedentemente fissati proprio al polo che trova posto a fianco dell'ospedale Santa Maria degli Angeli sono stati riprogrammati in viale Lino Zanussi. Il problema, però, è diventato subito evidente: molti cittadini in...