Cittadinanza ai 5 kosovari eroi, ora tocca ai sindaci

LA PROPOSTAVENEZIA L'iter non è ancora partito, ma la volontà, lei sì, c'è tutta. È quella della sindaca di Musile di Piave, Silvia Susanna, e del suo collega di Jesolo, Valerio Zoggia, di concedere la cittadinanza italiana ai cinque kosovari che domenica scorsa, poco dopo l'una, si sono tuffati nel canale che costeggia via Pesarona, a Ca' Nani di Jesolo per cercare con tutte le loro forze di strappare alla morte le vite di Riccardo Laugeni, Giovanni Mattiuzzo, Eleonora Frasson e il fidanzato Leonardo Girardi, i quattro ventenni di Musuli...