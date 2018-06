Cittadella sanitaria Conte: «Nuova viabilità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROGETTITREVISO La cittadella sanitaria piomba, ancora una volta, sulla scena amministrativa. Mario Conte, che oggi dovrebbe essere ufficialmente nominato sindaco, ha intenzione di prendere in mano non tanto il progetto del nuovo polo ospedaliero, quanto gli accordi con Usl e Regione che dovrebbero risolvere problemi non da poco come viabilità e parcheggi. Conte, su questo, vuole intervenire là dove ritiene che l'amministrazione Manildo abbia segnato il passo. «Una delle prime cose - dice il neo sindaco - sarà contattare la Regione e...